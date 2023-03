Delhaize - Dermagne invite la direction à examiner d'autres pistes avec les syndicats

Si le groupe de grande distribution devait maintenir son plan de franchisation, le ministre a rappelé le prescrit de la convention collective de travail 32 bis qui garantit le maintien des droits des travailleurs. "J'ai demandé à Delhaize une réelle garantie d'emploi et le maintien des droits acquis des travailleurs", a-t-il expliqué. À ses yeux, il n'est pas question non plus que le consommateur supporte cette opération par une augmentation du prix de son caddie. Le secteur de la grande distribution subit depuis plusieurs années des restructurations à répétition. Plusieurs modèles répondant à des CCT distinctes cohabitent. "J'ai demandé aux partenaires sociaux de nettoyer le paysage des conventions collectives de travail pour éviter le shopping du moins disant", a ajouté M. Dermagne. Le ministre socialiste s'est joint à l'indignation exprimée par les députés. "Où allons-nous? Voulons-nous une société fast food et revenir à des lois du travail du 19e siècle?" a-t-il lancé. La députée de son parti, Mme Bonaventure, a invité les députés à applaudir le personnel des supermarchés comme ce fut le cas durant la crise du Covid lorsque ces magasins ont continué à fonctionner. Les socialistes ont par ailleurs demandé une réunion conjointe des commissions de l'Economie et des Affaires sociales afin d'entendre la direction et les syndicats de Delhaize. (Belga)