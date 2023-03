Départ du Danemark pour la RDC d'un premier avion d'aide d'urgence européenne

"Dans le cadre du pont aérien humanitaire civil mis en place par l'Union européenne, la France (...) coordonne l'envoi de fret d'urgence dans un premier avion qui partira aujourd'hui du Danemark. Ce sont près de 20 tonnes de fret humanitaire français, auxquelles s'ajoutent 20 tonnes de matériel médical fourni par l'UNICEF, qui seront acheminées dans ce premier avion", a déclaré la porte-parole du ministère, Anne-Claire Legendre. Le pont aérien européen vers Goma a été annoncé samedi. Parmi ce fret français figurent des abris d'urgence, des kits d'hygiène et des médicaments. L'avion est attendu vendredi sur place. De plus, la France fournira 34 millions d'euros d'aide dont, "20 millions seront dédiés aux besoins essentiels des populations les plus vulnérables (...) dans des domaines tels que l'accès à l'eau, la sécurité alimentaire, la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale ainsi que l'aide à destination des personnes déplacées", a déclaré Mme Legendre. Goma est située dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la RDC, qui est touchée par la résurgence de la rébellion majoritairement tutsi du M23 (Mouvement du 23 Mars). Cette annonce intervient quelques jours après la fin d'une tournée africaine du président français Emmanuel Macron durant laquelle il a entre autres visité la RDC avec notamment pour objectif de refonder les relations avec plusieurs pays du continent. (Belga)