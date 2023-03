Friche Josaphat - Le gouvernement bruxellois ne donne pas suite au recours de sa commissaire à la SLRB

Les offres pour le chantier arrivaient à expiration ce jeudi 9 mars, mais sans consensus sur la suite à donner à ce recours, celle du consortium désigné peut donc être retenue. Pour le reste, il n'y a guère eu d'avancée dans le volet politique du dossier. Les écologistes qui ne veulent plus entendre parler des quelque 500 logements projetés dans le projet de PAD pour préserver intégralement la biodiversité sur le site s'opposent notamment aux socialistes, ardents défenseurs d'un aménagement revu à la baisse de logements, sur une partie réduite du site, en regard des plans initiaux. Alors que la réunion était toujours en cours, il s'est confirmé que les écologistes ont par ailleurs mis sur la table de leurs collègues un projet beaucoup plus vaste de Plan Régional d'Affectation de Sol Climatique qui planche sur la préservation de la biodiversité sur plusieurs zones de réserve foncière de la Région - et pas seulement sur la friche Josaphat - en y supprimant ici, ou réduisant fortement, là les projets de développements urbains (logements et activités économiques). Rien à ce sujet n'est prévu dans la déclaration de politique générale du gouvernement régional. Selon des échos de la salle de réunion, le changement climatique n'a pas eu pour effet de réchauffer l'accueil réservé par les collègues de gouvernement à cette note. (Belga)