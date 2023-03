Hambourg: coups de feu tirés dans une église, "plusieurs" morts

"Un grand nombre de forces de l'ordre sont sur place", ajoute sur Twitter la police de Hambourg. Les faits se sont déroulés "dans une église des Témoins de Jéhovah" du nord de la ville, vers 21h00, écrit le quotidien populaire Bild. Le journal affirme aussi que le ou les auteurs sont en fuite. Des médias allemands évoquent un bilan de six morts et de plusieurs blessés graves. Selon plusieurs médias, la population de la cité portuaire a été avertie d'un "danger extrême" via l'application d'alerte catastrophe, la police appelant à éviter la zone concernée. "Mettez-vous immédiatement à l'abri dans un bâtiment", ajoute le message demandant de "ne téléphoner qu'en cas d'extrême urgence, pour ne pas surcharger les lignes". (Belga)