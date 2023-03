Indonésie: au moins 30 morts dans un glissement de terrain, selon un nouveau décompte

Patli Muhamad, un porte-parole du gouvernement local, a indiqué à l'AFP que neuf corps avaient été retrouvés sous des gravats dans le village de Pangkalan, ajoutant que 24 personnes sont toujours portées disparues. Le glissement de terrain a frappé lundi l'île de Serasan, l'une des plus isolées d'Indonésie, située dans la région de Natuna entre Bornéo et la Malaisie. M. Muhamad a expliqué que les mauvaises conditions météorologiques avaient d'abord ralenti les opérations de recherche et de secours mais qu'elles se sont améliorées depuis et que les lignes de communication sont progressivement restaurées. Les glissements de terrain sont fréquents durant la saison des pluies en Indonésie, où la situation est parfois aggravée par la déforestation et des pluies diluviennes soutenues ayant provoqué des inondations dans plusieurs régions. Des experts affirment que le changement climatique empire ces catastrophes. Le chef de l'Agence nationale de gestion des désastres (BNPB), Suharyanto, qui ne répond qu'à un seul nom, a déclaré que le gouvernement régional de Natuna avait accepté de reloger des dizaines de familles loin des zones touchées, afin de réduire les risques lors de futures catastrophes. Dans la région de Banja, située dans la partie indonésienne de l'île de Bornéo, les eaux ont inondé plus de 17.000 maisons et bouleversé la vie locale pendant un mois. La Malaisie voisine a également été victime de très importantes inondations qui ont entraîné l'évacuation de près de 41.000 personnes dans plusieurs Etats du pays. (Belga)