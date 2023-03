La Nasa annoncera le 3 avril les astronautes qui iront autour de la Lune en 2024

Ils seront les premiers êtres humains à voyager jusqu'à la Lune depuis la dernière mission Apollo, en 1972. Soit il y a plus d'un demi-siècle. L'équipage sera composé "de trois Américains et d'un Canadien", a déclaré Bill Nelson, le patron de la Nasa. La date de lancement est pour l'instant prévue en novembre 2024, avait dit plus tôt dans la semaine un responsable de l'agence spatiale américaine. Les quatre astronautes embarqueront dans la fusée SLS de la Nasa, la plus puissante du monde à l'heure actuelle. Ils prendront place au sommet de cette fusée dans la capsule Orion, qui se détachera une fois dans l'espace et les emmènera jusqu'à la Lune -- sans y atterrir. Une fois de retour, ils amerriront dans l'océan. La mission durera une dizaine de jours. La fusée SLS n'a pour l'instant volé qu'une seule fois, lors de la mission Artémis 1. Elle avait alors propulsé la capsule Orion vide jusqu'à la Lune, lors d'une mission test d'un peu plus de 25 jours. La capsule était revenue sur Terre avec succès en décembre. Tous les astronautes "actifs" (ils sont actuellement 41) sont officiellement éligibles pour faire partie d'Artémis 2. Mais le processus de sélection est gardé ultra-secret. Les astronautes non choisis pourront se consoler en espérant être sélectionnés pour Artémis 3, qui sera la première mission à atterrir sur la Lune. Elle est officiellement prévue pour fin 2025, même si le calendrier est à ce stade très incertain. Les combinaisons spatiales pour cette troisième mission, développées par l'entreprise américaine Axiom Space, seront présentées la semaine prochaine à Houston, au Texas. (Belga)