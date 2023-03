Le corps du jeune homme disparu dans une discothèque à Gand a été retrouvé jeudi

Après trois jours de recherches sans résultats, les fouilles ont repris jeudi avec des bateaux et des plongeurs. Le corps du jeune "a été retrouvé vers midi par les plongeurs de la Protection civile", a déclaré le commissaire Alain Remue, chef de la Cellule Personnes disparues de la police fédérale." La famille se trouvait sur les lieux à Gand et a directement été informée. Le corps a été retrouvé à proximité du Bataviabrug, un pont situé dans le quartier du Handelsdok à Gand, rapporte le parquet de Flandre orientale. Le médecin légiste et le laboratoire poursuivront l'enquête afin de déterminer les circonstances exactes du décès. Un avis de recherche avait été publié lundi pour retrouver Valentin Footman, originaire d'Incourt, dans le Brabant wallon. Il avait été aperçu pour la dernière fois aux abords de la discothèque Kompass Klub, samedi 4 mars aux alentours de 00h30. Le jeune homme se serait vu refuser l'entrée de la boîte de nuit en raison de son état d'ébriété. (Belga)