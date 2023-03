Les femmes pourront désormais nager seins nus dans les piscines de Berlin

Cette annonce fait suite à une saisine du bureau berlinois de lutte contre les discriminations par une femme qui s'estimait discriminée par rapport aux hommes qui peuvent nager torse nu. "Suite à la saisine, la société Berliner Bäder-Betriebe appliquera à l'avenir son règlement intérieur et son règlement des bains de manière à respecter l'égalité des sexes", a annoncé la régie dans un communiqué. "La natation torse nu sera possible à l'avenir pour les personnes de sexe féminin ou pour les personnes dont la poitrine est de type féminin", précise-t-elle. Le service de médiation anti-discrimination de la ville de Berlin s'est "félicité vivement" de cette décision. "Il s'agit maintenant d'appliquer le règlement de manière concrète et de ne plus prononcer d'expulsion ou d'interdiction d'accès", fait valoir sa directrice, Doris Liebscher, dans un communiqué. (Belga)