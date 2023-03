Les Pays-Bas vendent six hélicoptères Chinook à une entreprise américaine

Ces hélicoptères de construction américaine sont en cours de remplacement au sein de la force aérienne néerlandaise (KLu) par des appareils de dernière génération, des CH-47F MYII CAAS, dont La Haye a acquis quatorze exemplaires en décidant de moderniser six autres appareils. M. van der Maat avait envisagé de faire don de six anciens Chinook à l'Ukraine, mais ils se sont révélés mal adaptés aux besoins ukrainiens car dotés d'un cockpit spécifique qui n'est en usage qu'aux Pays-Bas et à Singapour, a indiqué le ministère de la Défense. Ces appareils seront vendus à l'entreprise Billings Flying Service (BFS), installée dans l'État américain du Montana (nord), spécialisée dans la lutte contre les incendies, le transport de fret et les missions en cas de catastrophe. Elle utilise déjà huit Chinook rachetés à l'US Army, tout comme d'autres hélicoptères (un Sikorsky UH-60 Blackhawk, cinq Bell 206, cinq Airbus AS350 B3, un MD 500 et un Hiller 12B). La vente des hélicoptères s'accompagnera de celle de pièces de rechange et de matériel de test, a précisé M. van der Maat. (Belga)