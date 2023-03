L'ex-général de l'Otan Petr Pavel devient président de la République tchèque

Le nouveau chef d'État a été élu en janvier, après avoir battu au second tour de l'élection l'ex-Premier ministre Andrej Babis, un populiste milliardaire. Petr Pavel, 61 ans, remplacera Milos Zeman, un homme politique connu pour son franc-parler divisif, dont le second et dernier mandat de cinq ans expirait mercredi. Bien que son rôle soit essentiellement honorifique en République tchèque, le chef de l'État nomme le gouvernement, choisit le gouverneur de la banque centrale et les juges constitutionnels, et assure le commandement suprême des forces armées. Petr Pavel, qui a dirigé le comité militaire de l'Otan de 2015 à 2018, a promis de continuer à soutenir l'aide à l'Ukraine déchirée par la guerre et d'appuyer la candidature de Kiev pour devenir membre de l'UE. Il s'est aussi engagé à favoriser des liens étroits avec l'Union européenne et l'Otan, ainsi qu'à renforcer les relations avec les États-Unis. Diplômé d'une université militaire et parachutiste d'élite, Petr Pavel s'est fait connaître pour avoir libéré des troupes françaises assiégées par les Serbes lors de la guerre de Bosnie en 1993. (Belga)