Malaisie: l'ex-Premier ministre arrêté après un interrogatoire à l'agence anti-corruption

M. Muhyiddin devrait voir plusieurs chefs d'accusation retenus contre lui vendredi au tribunal et restera en détention jusque-là, a ajouté dans un communiqué l'agence anti-corruption (Malaysian Anti-Corruption Commission, MACC). Il s'était rendu plus tôt jeudi au bureau de la MACC au lendemain de sa convocation. Agé de 75 ans, il a dirigé le gouvernement malaisien pendant 17 mois en 2020 et 2021, au plus fort de la pandémie en Malaisie. Il est actuellement à la tête d'une coalition d'opposition contre le Premier ministre Anwar Ibrahim, après avoir échoué en novembre à revenir au pouvoir suite à des élections générales. Le pays d'Asie du Sud-Est est déjà aux prises avec plusieurs autres vastes affaires de corruption, dont le scandale concernant le fonds souverain 1MDB qui a conduit en prison un autre ancien Premier ministre, Najib Razak. La MACC a précisé que M. Muhyiddin avait été interrogé dans le cadre d'une enquête sur des mesures de relance économique après la pandémie, qu'il avait décidées alors qu'il était Premier ministre, et sur "des questions connexes". Il pourrait encourir jusqu'à 20 ans de prison mais devrait être libéré sous caution pendant l'examen de l'affaire. (Belga)