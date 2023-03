Météo - Alerte jaune pour les précipitations au sud du pays

Il fera par ailleurs plus doux jeudi après-midi, avec des maxima de 6°C ou 7°C à l'est et de 13°C dans le reste du pays. Le vent de sud-ouest sera modéré, avec localement des rafales jusque 60 km/h. Au nord du pays, le vent restera faible et variable. Jeudi soir et durant une grande partie de la nuit, le temps sera variable avec des averses intenses sous une nébulosité abondante. Un coup de tonnerre sera possible localement. Après minuit, le temps redeviendra progressivement sec, bien qu'une averse locale soit encore possible. Des éclaircies se développeront surtout au nord du sillon Sambre-et-Meuse et les minima varieront entre 5 et 8°C. Vendredi, le temps restera variable avec quelques averses. Le ciel se couvrira dans l'après-midi et les pluies deviendront continues. En fin d'après-midi, il fera plus sec dans l'ouest et des éclaircies feront leur apparition. Les dernières précipitations pourront adopter un caractère hivernal, dans les Hautes-Fagnes notamment. (Belga)