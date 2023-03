Paris-Nice - Pour Olav Kooij, cette victoire est "la plus belle" de sa carrière

Après trois deuxièmes places, Olav Kooij lève les bras pour la première fois cette saison. Le Néerlandais avait notamment été devancé par le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo), sur la deuxième étape de Paris-Nice, lundi. "Terminer deuxième, c'est pas mal, mais c'est la victoire qui compte. Je suis content d'avoir gagné aujourd'hui", a confié le sprinteur de 21 ans. Il conquiert ainsi le seizième succès de sa carrière. "J'ai gagné quelques courses l'année passée, mais celle-ci c'est la plus belle", a-t-il expliqué avant de décrire son sprint. "J'étais un peu loin à la flamme rouge, puis je suis passé à gauche du rond-point. C'était une bonne décision, car je suis sorti en bonne position. Affini est passé, puis j'étais dans la roue de Pedersen et cette fois j'en suis sorti." Son poisson-pilote, l'Italien Edoardo Affini, a d'ailleurs vanté les mérites du vainqueur du jour. "C'est un super sprinteur. Il est encore très jeune et cette année, il est passé proche de la victoire à plusieurs reprises." La mission est remplie pour le jeune coureur de l'équipe Jumbo-Visma, mais la course n'est pas finie pour autant. "On est venu avec de grosses attentes. Je suis content d'avoir gagné le contre-la-montre par équipe, et maintenant cette étape", s'est-il réjoui. "Il n'y a plus d'occasion de sprinter maintenant, donc il faudra aider les autres". (Belga)