Procès des attentats à Bruxelles - Nic Coopman décrit comme un "as" de l'automatisation technique par deux de ses collègues

"Nic était toujours prêt à aider les gens, c'était typique de lui. Il était perfectionniste et exigeant envers lui-même. C'était un véritable Flandrien pur sang", s'est remémoré un proche collègue de Nic Coopman. "Il était expert en automatisation électrique. C'était le meilleur d'entre nous à ce niveau-là. Il avait bonne réputation chez les clients et était donc fort demandé par ceux-ci". Honnête, modeste, travailleur... Le témoin n'a pas tari d'éloges envers son collègue, qui était devenu un ami. Nic Coopman était employé par la filiale anversoise d'une multinationale américaine spécialisée dans l'installation d'équipements pour la transformation des aliments pour animaux. Le 22 mars 2016 au matin, il se trouvait à l'aéroport de Zaventem pour prendre un vol vers Zurich, dans le cadre de son travail. Il était marié et résidait à Deurne, près d'Anvers. Selon son collègue, il était, outre un excellent ingénieur, un mari aimant et un bon vivant. "J'ai embauché Nic en 2002. Il était de loin le meilleur des candidats", a poursuivi un second témoin, le supérieur hiérarchique de la victime, aujourd'hui pensionné. "Il parlait néerlandais, français, anglais, allemand et s'était mis à l'italien. Il avait une grande expérience technique et une profonde connaissance théorique. Il avait l'œil pour le détail, c'était un as pour résoudre tous les problèmes d'automatisation." (Belga)