Séismes en Turquie et en Syrie - L'hôpital B-Fast officiellement remis à la Turquie, après 3.503 patients

En 22 jours d'activité (l'hôpital a ouvert le 16 février), l'équipe belge a soigné 3.503 personnes, communiquent jeudi les Affaires étrangères. "Près d'un tiers des patients qui ont visité l'hôpital de campagne étaient des enfants", ce qui 'n'est pas surprenant puisque l'hôpital propose un service spécifique dit 'mère et enfant'" ajoutent-elles. Il y a aussi eu des naissances: huit enfants ont vu le jour, en bonne santé, à l'hôpital de campagne installé et géré par B-Fast. Le transfert de la gestion de l'hôpital de campagne à la Turquie, avec don d'une partie du matériel médical qui s'y trouve, avait été annoncé la semaine dernière. Depuis, du personnel médical local avait été intégré petit à petit aux équipes, pour une transition en douceur. Ce qui a mené au transfert "officiel" de la gestion du lieu ce jeudi, en présence du chef de l'équipe B-Fast, Gino Claes, et de l'ambassadeur de Belgique en Turquie, Paul Huynen. L'hôpital de campagne continuera d'opérer avec la même capacité, mais cette fois avec une cinquantaine de médecins et infirmiers turcs, "en collaboration avec le management de l'hôpital voisin de Kirikhan". Quant aux volontaires belges B-Fast, la majorité d'entre eux termine sa mission en Turquie vendredi. "Une petite équipe logistique" restera quelques jours de plus. (Belga)