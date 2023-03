Une cinquantaine de personnes se mobilisent contre un projet de ferme à saumons à Baelen

Une entreprise souhaite s'installer et y produire 1.200 tonnes de saumons par an. Les participants aimeraient que le collège communal s'oppose à une demande de permis de l'entreprise qui projette de réaliser quatre forages tests afin de s'assurer de la viabilité de son projet avant le dépôt d'une demande de permis unique. Les opposants au projet estiment que l'installation de cette salmoniculture aurait des conséquences négatives sur l'environnement et notamment les nappes phréatiques avec des pompages d'une quantité d'eau située entre 50 et 150 mètres cubes par heure. Ils craignent aussi le rejet des eaux usées dans les rues de Baelen. Avec cet accueil du collège, les réfractaires au projet espèrent inciter les responsables politiques à refuser la mise en œuvre des forages tests et ainsi remettre en question la demande de permis unique de l'entreprise sur laquelle devrait ensuite se positionner la région wallonne. "Dire oui à des forages, même s'il s'agit de tests, c'est franchir un pas de trop. Une fois ce permis délivré, il sera trop tard pour faire marche arrière et s'opposer à la réalisation du projet dans notre commune, mais aussi sur les territoires voisins", conclut Fabrice Massenaux, conseiller communal d'opposition. (Belga)