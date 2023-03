Wallonie Ambitions Or - Un total de 31 millions d'euros et 18 projets pour améliorer les infrastructures sportives

Au total, 31 millions d'euros sont débloqués sur cinq ans (2020-2024) a résumé le ministre Adrien Dolimont (MR), en charge du budget, des finances et des infrastructures sportives. "Wallonie Ambitions Or" mis en place depuis 2020 prévoit de soutenir financièrement des projets visant à améliorer la qualité des infrastructures pour mettre les athlètes wallons dans des conditions d'entraînement optimales en vue de leurs prestations sur la scène internationale, à faire de la Wallonie une terre d'accueil de certaines délégations olympiques, en amont des JO de Paris 2024 et à soutenir des projets sportifs structurants. "Les candidatures ont été retenues", a expliqué le ministre commentant les avancées des différents projets. "Nous travaillons de concert avec les fédérations sportives sur des projets liés au sport de haut niveau. Des infrastructures ont vieilli et ont besoin d'être remises à niveau. Certaines pourront recevoir des délégations étrangères désireuses de se préparer à proximité de Paris pour les JO 2024, mais l'idée est d'aller bien au-delà pour offrir aux sportifs wallons des conditions d'entraînement optimales. Cela permet aussi aux fédérations de pouvoir postuler à l'organisation d'évènements internationaux comme c'est le cas du stade de Wavre en hockey pour la Coupe du monde 2026." "Wallonie Ambitions Or" fera l'objet d'une évaluation pour examiner la possibilité de reconduire une telle initiative, mais "de toute façon un projet de centre wallon du sport de haut niveau va rentrer dans le pipeline", a ajouté encore Adrien Dolimont. (Belga)