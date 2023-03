WTA Indian Wells - Ysaline Bonaventure éliminée au premier tour

La Stavelotaine, 28 ans et 84e mondiale, a été battue en deux sets 6-2, 6-2 et 1 heure et 9 minutes de jeu par la Russe Varvara Gracheva, 22 ans et 66e mondiale. Ysaline Bonaventure avait dû s'extirper des qualifications pour se hisser dans le tableau final en Californie. Il s'agisait de la deuxième participation d'Ysaline Bonaventure à Indian Wells, où elle avait brillé en 2019 en atteignant le troisième tour contre la Tchèque Karolina Pliskova, 5e mondiale à l'époque et finaliste de l'US Open, après s'être, là aussi, extirpée des qualifications. Bonaventure est la troisième joueuse belge qui ne parvient pas à passer le premier tour cette année à Indian Wells. Touchée au dos, Alison Van Uytvanck (WTA 85) a déclaré forfait avant son match du premier tour contre l'Américaine Claire Liu (WTA 56). Elise Mertens (WTA37) a elle été éliminée au premier tour 6-3, 6-1 par la Chinoise Wang Xinyu (WTA 67). Dernière Belge en lice en simple, Maryna Zanevska (WTA 78) entre en compétition face à l'Américaine Lauren Davis (WTA 47) jeudi. (Belga)