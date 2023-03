Actions de protestation dans les services publics - La grève des services publics de ce vendredi a clôturé une semaine d'actions syndicales

A la SNCB, un service alternatif a été mis en place et le trafic a été très fortement perturbé. Ainsi, un train IC sur deux et un train S et L sur trois circulaient. La plupart des trains P (en heures de pointe le matin et le soir) sont restés à l'arrêt. Dans les provinces de Namur, de Luxembourg, dans une partie du Brabant wallon (la gare d'Ottignies, entre autres, n'était pas desservie) et entre Liège et Huy, très peu de trains ont circulé, a indiqué la SNCB. De très nombreuses lignes des TEC en Wallonie et de la Stib à Bruxelles étaient également affectées. Sur les routes, aucun embarras de circulation particulier n'était à signaler ce vendredi, malgré le mouvement de grève qui a fortement perturbé les transports en commun, rapportait pour sa part le centre Perex et le centre flamand du trafic. Comme prévu, Brussels Airport n'a pas été affecté par les actions de grève, a confirmé un porte-parole vendredi. Si l'impact de la grève dans les services publics sur la distribution du courrier est resté limité, le mouvement a été mieux suivi dans les centres de tri, a précisé Veerle Van Mierlo, porte-parole de bpost. En conséquence, certains courriers ne sont pas parvenus aux facteurs et n'ont donc pas pu être délivrés à leurs destinataires ce vendredi. En Wallonie, 20% des tournées postales n'ont pas été assurées, contre 5% en Flandre, a ajouté la porte-parole. (Belga)