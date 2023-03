Asile et migration - Panama: un sépulcre pour les migrants morts dans la jungle du Darien

Ces caveaux ont été édifiés au milieu des vestiges de tombes du cimetière du village d'El Real de Santa Maria, à environ 300 kilomètres au sud-est de Panama. Les autorités panaméennes sont débordées par les centaines de milliers de migrants qui ont traversé en 2022 depuis la Colombie la jungle montagneuse et marécageuse du Darien. Ils ont été plus de 58.000 à emprunter cet itinéraire depuis le début de l'année, après un bilan record de 248.000 personnes recensées en 2022 par Panama. La majorité de ces migrants viennent d'Haïti, du Venezuela et d'Equateur, mais des Asiatiques, surtout des Chinois et des Indiens, ainsi que des Africains, notamment des Camerounais et des Somaliens, empruntent eux aussi ce dangereux itinéraire. Selon le directeur de l'Institut panaméen de médecine légale, José Vicente Pachar, au moins 52 migrants sont morts l'année dernière en affrontant cette forêt vierge de 575.000 hectares dénuée de tout réseau routier, infestée de moustiques et de serpents, parsemée de ravins et où sévissent des gangs criminels. Cependant, le nombre de victimes est sans doute "bien supérieur", souligne-t-il. Les corps seront inhumés dans les niches après l'enregistrement de données pouvant permettre leur identification ultérieure et leur remise à des proches qui les réclameraient. "Le but, c'est de respecter les normes internationales et de donner aux personnes décédées un traitement digne et respectueux", a souligné auprès de l'AFP M. Pachar. (Belga)