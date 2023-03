Assises Tongres - Andreo Carollo reconnu coupable du meurtre de Massimo De Luca à Maasmechelen

Le jury et la cour ont néanmoins reconnu l'excuse de la provocation. L'accusé se trouvait sous bracelet électronique au moment des faits. Il risque une peine d'un à cinq ans de prison. Le soir du 20 juillet 2020, Massimo De Luca s'était rendu avec quelques amis au domicile du quinquagénaire. Ce dernier - un cousin de la mère du jeune homme - et la victime avaient déjà eu maille à partir par le passé. Le ton était monté ce soir-là et Andreo Carollo avait saisi un couteau et poignardé la victime vers 22h15, la touchant à l'abdomen. (Belga)