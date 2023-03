Bourse de Bruxelles - Une cinquième baisse pour le BEL 20, qui plonge sous les 3.800 points

Vers onze heures, l'indice bruxellois avait ramené sa perte à 1,7% en s'inscrivant à 3.758 points avec tous ses éléments dans le rouge à la seule exception de arGEN-X (323,40) qui restait positive de 0,2%. Sofina (210,00) emmenait les baisses en plongeant de 7,4% devant KBC (66,66) et D'Ieteren (177,80) qui chutaient de 3,7%, KBC ayant perdu jusqu'à 7,5% en début de journée. Ageas (42,80) reculait de 1%, AB InBev (57,53) et Colruyt (25,18) de 0,2 et 1,6%, Aperam (35,96) et Umicore (30,80) de 2,6 et 2,4%. Solvay (105,25) et UCB (80,42) valaient 0,6 et 0,5% de moins que jeudi, VGP (78,10) abandonnant 2,1% en compagnie de Aedifica (74,25) et WDP (26,70), négatives de 1,8%. Elia (112,50) concédait 0,2% tandis que GBL (78,16) chutait de 2,8% et Proximus (8,188) de 2,5%. Atenor (48,10) et Immobel (51,00) reculaient de 3,2 et 4,8% après résultats, à l'inverse de Jensen (32,00) qui bondissait de 4,9%. Euronav (17,13) et Exmar (9,08) abandonnaient 3%, écart dépassé en Roularta (17,25) et Ontex (6,77) alors que Care Property Invest (12,36) et Unifiedpost (3,82) chutaient de 5,6 et 6,9%. Mithra (3,505) et Celyad (1,02) valaient enfin 5,9 et 4,5% de moins que la veille alors que MDxHealth (0,346) regagnait 2,4%. L'euro s'inscrivait à 1,0595 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0580 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 55.675 euros, en progrès de 25 euros. (Belga)