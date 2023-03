Coupe du monde de ski alpin - Kim Vanreusel 47e du géant de Are, Shiffrin à une manche du record de Stenmark

L'Américaine, assurée du gain de sa 5e Coupe du monde générale, a dominé ses adversaires en 55.16 secondes dans ce 9e géant de la saison et la 33e des 38 épreuves de la Coupe du monde. La Canadienne Valerie Grenier de 58/100e et l'Autrichienne Franziska Gritsch de 93/100e. Toutes les autres ont concédé plus d'une seconde. En cas de succès à l'issue de la seconde manche qui débute à 13 heures, qui constituerait son 12e de la saison, Shiffrin égalerait le record absolu de 86 victoires en Coupe du monde de ski alpin. Il appartient au Suédois Ingemar Stenmark depuis son succès le 19 février 1989 dans le slalom géant d'Aspen aux États-Unis. Shiffrin s'est emparée seule du record de victoires féminines le 24 janvier en gagnant le slalom géant de le Plan de Corones/Kronplatz pour décrocher son 83e succès. Le 8 janvier son succès dans le géant de Kranjska Gora lui avait permis d'égaler le précédent record de 82 victoires de sa compatriote Lindsey Vonn. (Belga)