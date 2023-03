De lourdes amendes pour un accident de travail mortel à Zwevezele

Le 9 août 2019, la victime travaillait pour Techni Masters, sous-traitant de Joris Ide à Zwevezele (Flandre occidentale). Lors de travaux de maintenance, une machine qui avait été éteinte s'est soudainement mise à fonctionner. L'ouvrier a été écrasé et est décédé sur place. Deux de ses collègues ont pu s'échapper à temps, ne subissant que des blessures mineures. L'auditorat du travail a dénoncé les politiques de sécurité déficientes des prévenus. Après l'accident, un contrôle a révélé que 37% des machines n'étaient pas conformes aux règles de sécurité. Celle à la base de l'accident ne bénéficiait par exemple pas de procédure d'urgence. D'autres accidents avaient d'ailleurs déjà touché la société Joris Ide: un ouvrier avait perdu la main à cause d'un rouleau compresseur en 2015 et un travailleur était décédé en 2006, écrasé par un rouleau d'acier d'une tonne. L'auditeur du travail a donc requis une amende mais également six mois de fermeture. Les avocats des deux sociétés ont eux plaidé l'acquittement. Selon la défense, la nouvelle machine était fonctionnelle et les travailleurs peuvent avoir commis des erreurs. Le juge a finalement condamné Joris Ide à une amende de 400.000 euros, dont la moitié avec sursis. Techni Masters écope d'une amende de 200.000 euros, dont la moitié également avec sursis. "Une mentalité de cow-boy n'a pas sa place dans une entreprise moderne et a conduit à une tragédie dans cette affaire", indique le verdict. (Belga)