Eleven Sports menace d'envoyer un huissier aux cafés qui diffusent ses chaînes sans payer

La possibilité de faire payer un supplément aux établissements horeca lorsqu'ils diffusent les compétitions sportives fait partie de l'accord que la chaîne a conclu avec la Pro League, en acquérant les droits de diffusion. Ces derniers mois, la société a informé les cafés, hôtels et bureaux de paris de cette obligation. Par l'intermédiaire d'un partenaire externe, Eleven Sports a cependant repéré des établissements qui diffusent encore ses chaînes sans payer la licence. Après deux lettres d'avertissement, la chaîne a désormais envoyé une mise en demeure, a indiqué M. Mosselmans. "Nous leur laissons deux semaines pour se mettre en ordre, faut de quoi nous enverrons un huissier." La licence coûte aux établissements horeca entre 69,95 euros et 149,95 euros par mois, selon la superficie du commerce. Elle est obligatoire depuis le 22 juillet dernier et s'ajoute aux frais d'abonnements habituels. (Belga)