Incidents en cascade et forte mobilisation policière à Louvain-la-Neuve

La zone de police d'Ottignies/Louvain-la-Neuve a dû faire appel à des renforts des zones voisines de la Mazerine, de Wavre et d'Orne-Thyle, dès 02h00 du matin. Lors d'une intervention, la police a été confrontée à cinq jeunes impliqués dans des dégradations commises au passage de l'Ergot à l'aide d'un extincteur, qu'ils ont vidé. Un suspect de 19 ans domicilié à Chaumont-Gistoux et un Ottintois de 18 ans se sont rebellés contre les forces de l'ordre et ont été emmenés au commissariat pour audition. L'un des deux a été mordu par un chien de la police. Vers 03h00 du matin, les agents sont intervenus après une bagarre opposant trois jeunes sur la place Galilée. Une victime a été transportée à la clinique Saint-Pierre. En milieu de nuit également, quelque 300 jeunes étaient rassemblés dans la Grand-Rue, face à un débit de boissons trop petit pour pouvoir les accueillir. Les inspecteurs ont procédé à la dispersion du groupe. (Belga)