Intempéries - La Vesdre, l'Our et leurs affluents en pré-alerte de crue

Sur la Vesdre, les niveaux sont stables et son débit devrait rester stable au cours de la journée du vendredi en raison des prévisions météorologiques et du débit de restitution effectué au barrage d'Eupen. Après les précipitations des dernières heures, la décrue s'est amorcée sur ses affluents et les niveaux sont en baisse ou dans une phase de stabilisation. Le seuil de pré-alerte est atteint sur l'ensemble du bassin de l'Our et de ses affluents. Les niveaux repartent lentement à la hausse et devraient se stabiliser en fin de journée. Les seuils d'alerte ne devraient toutefois pas être atteints, compte tenu des prévisions météorologiques. La situation reste normale dans le reste du territoire wallon. (Belga)