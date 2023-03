Journée de lutte pour les droits des femmes - Le Honduras légalise la pilule du lendemain après une interdiction de 13 ans

Dans un message posté sur Twitter, la présidente de gauche a annoncé avoir signé le décret légalisant la vente et l'utilisation de ce contraceptif d'urgence pour commémorer "la lutte historique des femmes" à l'occasion de la journée internationale des femmes mercredi. Le recours à cette pilule contraceptive d'urgence, pour éviter une grossesse après une relation sexuelle non protégée, avait été interdit dans ce pays d'Amérique centrale depuis octobre 2009. "L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déterminé que cela fait partie des droits reproductifs des femmes et n'est pas un abortif", a précisé la dirigeante sur Twitter. La suppression de cette interdiction faisait partie des promesses de campagne de la présidente qui est arrivée au pouvoir en janvier 2022. Au Honduras, où l'Église catholique maintient une influence considérable sur la population, l'avortement est illégal, même en cas de viol, de déformation fœtale grave ou si la vie de la femme enceinte est en danger. (Belga)