Le gouvernement wallon donne son feu vert définitif à l'octroi d'une allocation-loyer

L'entrée en vigueur est prévue avec effet rétroactif au 1er janvier dernier. L'inscription se fait auprès d'une Société de logement de service public en Wallonie, au moment du dépôt de la candidature sur liste d'attente à un logement d'utilité publique ou du renouvellement de la candidature à un logement d'utilité publique. Dans tous les cas, pour pouvoir potentiellement bénéficier de l'allocation loyer, le demandeur devra a minima avoir des revenus de catégorie 1 -15.500 euros pour une personne seule, 21.200 euros pour plusieurs personnes et + 2.900 euros par enfant à charge-; avoir un bail dans le logement privé; être sur liste d'attente à un logement d'utilité publique depuis au moins 18 mois. Selon le ministre-président wallon Elio Di Rupo et le ministre du Logement Christophe Collignon (PS), plus ou moins 15.000 personnes pourraient bénéficier de l'allocation loyer moyennant le respect des autres conditions. L'aide mensuelle est fixée à 125 euros. Ce montant est majoré de 20€ par enfant à charge, doublé pour les enfants/personnes à charge se trouvant en situation de handicap avec un maximum de 185 par mois. L'allocation loyer sera octroyée aussi longtemps que le demandeur répond aux conditions d'octroi et maximum jusqu'à l'obtention d'un logement d'utilité publique. (Belga)