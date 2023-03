Ligue 1 - Neymar va se faire opérer de la cheville au Qatar notamment par Pieter D'Hooghe

La durée de l'indisponibilité de l'attaquant brésilien de 31 ans pourrait atteindre quatre mois. Le PSG, contrôlé par le fonds d'investissement qatari QSI, avait précédemment indiqué que Neymar allait subir "une opération de réparation ligamentaire, afin d'éviter un risque majeur de récidive" sur sa cheville droite, blessée à plusieurs reprises. L'agence qatarie a précisé que le joueur était arrivé à l'hôpital Aspetar de Doha. Il doit être opéré par le spécialiste britannique James Calder et notre compatriote Pieter D'Hooghe, médecin de l'hôpital chargé des blessures de la cheville, et fils de Michel D'Hooghe, l'ancien président du Club de Bruges et de l'Union belge. Neymar avait déjà été soigné à Aspetar par Calder en janvier 2019. Ses blessures se sont multipliées depuis son arrivée au PSG en 2017 pour un montant record de 222 millions d'euros et il a été contraint de manquer plus d'une centaine de matchs à cause d'elles et également en raison de suspensions. Neymar ne devrait plus jouer avec le PSG cette saison, qui n'est plus engagé qu'en championnat. Celui-ci se termine le 3 juin. (Belga)