Mercedes-Benz veut construire ses propres stations de recharge rapide dès cette année

La livraison de ces stations de recharge rapide est prévue pour le quatrième trimestre de cette année. Il en va de même pour celles attendues aux États-Unis, dont les 20 premières devraient être opérationnelles à la même période. Mercedes a annoncé au début de l'année qu'il souhaitait disposer de 10.000 stations de recharge rapide dans le monde d'ici 2030. Les conducteurs de Mercedes devraient alors avoir la priorité pour y recharger leur voiture, par exemple via une réservation. Une somme de plusieurs milliards d'euros a été affectée à ce projet global, a indiqué Franz Reiner. Deux mille de ces stations de recharge seront installées aux États-Unis et deux mille en Europe. Les autres seront construites en Chine et sur d'autres marchés clés pour Mercedes-Benz. "L'infrastructure de recharge a encore beaucoup de potentiel", affirme le patron allemand. "Mais nous ne pourrons certainement pas tout couvrir avec nos stations de recharge rapide. Les projets de Mercedes-Benz jouent en effet un rôle mineur à l'échelle mondiale. Rien qu'en Allemagne, le gouvernement souhaite disposer d'un million de stations de recharge d'ici à la fin de la décennie. Et, dans le monde entier, la demande de stations de recharge rapide augmente en raison du nombre croissant de véhicules électriques en circulation. (Belga)