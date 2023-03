Mons va vibrer au rythme de l'amour dès ce vendredi

L'amour occupera toutes les salles sombres de la cité du Doudou jusqu'au 18 mars et la proclamation du palmarès. L'affiche compte 79 films, dont 62 longs métrages et premières belges, 17 courts métrages, 92 séances publiques et une trentaine de séances pour les enfants du secondaire et du primaire. Plusieurs compétitions sont au programme. Dix films s'affronteront dans la compétition internationale pour laquelle le jury sera présidé par la réalisatrice belge Laura Wandel. Les projections auront lieu au cinéma Plaza Art, au Théâtre royal et au complexe Imagix. Près de cent invités belges et internationaux sont attendus durant neuf jours, notamment, l'actrice et réalisatrice Emmanuelle Bercot, l'acteur Michel Blanc, qui sera présent au Plaza Art le 17 mars pour une leçon de cinéma suivie du film "Tenue de Soirée", l'acteur Yoann Blanc, ou encore le compositeur Vladimir Cosma et l'actrice Agnès Jaoui qui vient de recevoir un Magritte d'Honneur pour l'ensemble de sa carrière. Le LIFF qui se clôturera par la projection de "Armageddon Time" de James Gray, proposera, par ailleurs, des conférences sur le thème du cinéma, un coup de projecteur sur le cinéma belge avec des longs métrages inédits, des séances spéciales ou encore une compétition de courts métrages belges. Le Festival international du film d'amour de Mons a créé en 1984 vivra sa 38e édition cette année. (Belga)