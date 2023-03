Paris-Nice - La 6e étape annulée "pour des raisons de sécurité" en raison des vents violents

"Après avoir étudié plusieurs options de modification du parcours et attendu une amélioration des conditions météorologiques dans l'après-midi, les organisateurs de Paris-Nice ont décidé d'annuler la 6e étape pour préserver la sécurité des coureurs de la 81e édition, en accord avec les services préfectoraux", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. "Les vents exceptionnellement violents, qui ont notamment provoqué plusieurs chutes d'arbres dans la région, rendent inévitable l'annulation de l'étape." Dans un premier temps, les organisateurs avaient décidé de neutraliser toute la première partie de la course et de décaler le départ au km 117,8. Ils ont finalement annulé complètement l'étape. Le Var, comme onze autres départements français, a été placé en vigilance orange "vents forts". Paris-Nice reprendra samedi avec la 7e étape entre Nice et le Col de la Couillole. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) est en tête du général avec 6 secondes d'avance sur le Français David Gaudu (Groupama-FDJ) et 46 sur le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). (Belga)