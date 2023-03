Plusieurs organisations veulent élargir les négociations sur les contrats de la RTBF

En cause, la diffusion en février dernier de projets de contrat de "prestation" par la RTBF à certains de ses collaborateurs et collaboratrices extérieurs qui ont soulevé de nombreuses questions de légalité et d'équité. Ces contrats d'adhésion, arbitraires et standardisés, passaient sous silence certains critères tels que l'ancienneté, l'ampleur du travail demandé ou sa fréquence. Les contributeurs ayant reçu ces contrats ont entre-temps saisi leurs sociétés de gestion de droits d'auteur, leurs fédérations professionnelles et leurs syndicats représentatifs. Celles-ci ont donc fait remonter leurs exigences à la direction de la RTBF. "L'objectif est pour nous d'établir avec la RTBF une convention collective de droits d'auteur et droits voisins ... couplée à un protocole d'accord sur les conditions de collaboration", précisent les organisations dans leur lettre. Elles demandent donc "d'élargir sans tarder la table de négociation ... avec les sociétés de gestion des droits d'auteur", une condition nécessaire afin de restaurer le "climat de collaboration qui s'est malheureusement dégradé". Sollicitée par Belga, la RTBF a confirmé avoir reçu la lettre, et déclare prendre "le temps de l'analyse pour y répondre en tout point." (Belga)