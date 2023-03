Tirreno-Adriatico - Primoz Roglic: "Je ne m'attendais pas à gagner deux fois si tôt"

Roglic devait normalement faire son retour à la compétition au Tour de Catalogne, mais en accord avec l'équipe, il a pris le départ de l'épreuve italienne. "Je me sentais prêt, mais pour être honnête, je suis surpris d'avoir déjà gagné deux fois alors que je reviens à peine après ma chute. C'est vraiment cool, c'est vraiment génial. J'étais plus détendu que jeudi. Cela m'a aidé. J'ai déjà réalisé plus que ce que j'espérais en débarquant ici. Maintenant, nous allons continuer à faire de notre mieux et essayer de défendre ce maillot". "La journée a été difficile et je viens tout juste de reprendre la compétition. Il faut un peu de temps pour revenir au top", a ajouté le Slovène. "Wilco Kelderman m'a bien aidé et c'était nécessaire. La montée était un peu plus longue que celle de jeudi, mais à la fin je savais qu'il était possible de tenter ma chance au sprint. J'ai parlé à Wilco et nous avons tenté notre chance à la fin. Avec succès". Kelderman est nouveau dans l'équipe. "Une des raisons pour lesquelles je suis ici, c'est aussi pour me familiariser avec mes nouveaux coéquipiers, comme Wilco. En vue du Giro, il est important que je roule déjà avec au moins l'un d'entre eux. Wilco et Koen Bouwman devraient être avec moi au Tour de Catalogne et plus tard au Giro", a avancé Roglic. (Belga)