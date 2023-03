USA: Joe Biden fait fi des vives critiques de Pékin

Interrogé sur sa réaction aux propos très directs de son homologue Xi Jinping, le président américain a simplement répondu "pas grand-chose". Lundi, le dirigeant chinois a émis, selon un compte-rendu de l'agence de presse Chine nouvelle, une rare critique directe des Etats-Unis, en leur reprochant nommément d'entraîner les pays occidentaux dans "une politique d'endiguement, d'encerclement et de répression contre la Chine". Et mardi, le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a estimé que "si les Etats-Unis continuaient de s'engager sur la mauvaise voie et ne freinaient pas, aucun garde-fou ne pourrait empêcher le déraillement" des relations entre Pékin et Washington. Si cela se produit, "il y aura inévitablement un conflit et une confrontation", a ajouté M. Qin, interrogé en conférence de presse. Si le président démocrate dit essayer de mettre en place des garde-fous diplomatiques pour éviter que cette compétition ne dégénère, plusieurs récents épisodes, de l'hostilité croissante de Washington envers TikTok à l'affaire du ballon chinois, tendent à indiquer que l'horizon d'un rapprochement s'assombrit de jour en jour. (Belga)