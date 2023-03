Championnats du monde de shorttrack - Hanne Desmet manque le bronze d'un rien sur 1.500m

Desmet a terminé quatrième de la finale A en 2:31.579. Elle a été privée du podium par la Canadienne Kim Boutin, troisième en 2:31.575. La Néerlandaise Suzanne Schulting a été titrée en 2:31.349, décrochant un deuxième titre sur cette distance après celui conquis en 2021 à Dordrecht. La Sud-Coréenne Choi Min-jeong a pris l'argent en 2:31.448. Tineke den Dulk avait été éliminée en demi-finales, terminant septième de sa série. Desmet a ensuite été éliminée en demi-finales du 500m. Disqualifiée pour une manœuvre non règlementaire, elle n'a même pas pu prendre part à la finale B. La Néerlandaise Xandra Velzeboer a conservé son titre en 41.977 devant ses compatriotes Suzanne Schulting (42.450) et Selma Poutsma (42.567). Chez les messieurs, Rino Vanhooren s'est classé septième du 1.500m en 2:19.848. Le titre est revenu au Sud-Coréen Park Ji-won (2:17.792) devant l'Italien Pietro Sighel (2:17.898) et le Canadien Pascal Dion (2:17.986). Stijn Desmet a remporté la finale B en 2:27.591. Il avait été éliminé en demi-finales avec une troisième place dans sa série. Son chrono, 2:18.746, ne lui avait pas permis d'être repêché pour la finale en tant que meilleur troisième. Stijn Desmet a également été éliminé en demi-finales du 500m, avec une cinquième place dans sa série. Il a ensuite pris la quatrième place de la finale B en 44.888. L'Italien Pietro Sighel (41.166) s'est offert le titre, devant le Canadien Steven Dubois (41.223) et le Néerlandais Jens van 't Wout (41.243). Dimanche, le 1.000m figure au programme. Hanne et Stijn Desmet sont champions d'Europe sur cette distance, Hanne étant également médaillée de bronze aux Jeux Olympiques. (Belga)