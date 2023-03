Coupe de Belgique de football féminin - La finale opposera le Standard Fémina au KRC Genk Ladies

Le Standard Fémina a battu Zulte Waregem 3-0 en bord de Meuse. Noémie Gelders (40e), avant la pause, Zoe Van Eynde (52e) et Hanne Merkelbach (72e), en seconde période, ont assuré le succès des Liégeoises. Le Standard Fémina jouera sa 17e finale et la 5e consécutive (un record). Il visera une 9e victoire après celles décrochées en 1986, 1989, 1990, 1995, 2006, 2012, 2014 et 2018. Les Limbourgeoises sont venues s'imposer sur la pelouse du Club YLA, l'équipe féminine du Club de Bruges, 1-2. Chiara Wielockx (26e) et Sofie Vendelbo (31e) ont placé Genk aux commandes. Le but de Davinia Vanmechelen (69e) n'aura pas suffi aux Brugeoises. Les Genk Ladies joueront leur deuxième finale. Elles ont perdu la première en 2018, 2-0 face au ... Standard Fémina. Le RSC Anderlecht a battu le Standard 3-0 en finale la saison dernière pour décrocher sa 11e Coupe, un record. (Belga)