Coupe du monde de ski alpin - Mikaela Shiffrin bat le record absolu de succès en Coupe du monde lors du slalom d'Are

Shiffrin, qui aura 28 ans lundi, avait égalé vendredi, lors du géant d'Are, les 86 succès remportés par le Suédois Ingemar Stenmark entre 1974 et 1989. L'Américaine n'aura partagé ce record que pendant 24 heures. Samedi, elle a signé la 87e victoire de sa carrière en dominant le slalom d'Are. Clin d'œil du destin, c'est à Are que Shiffrin avait entamé son impressionnante collection en remportant le slalom le 20 février 2012. Son compteur affiche à présent 53 victoires en slalom, 20 en géant, 5 en super G, 5 en parallèle, 3 en descente et 1 en combiné. Shiffrin s'était emparée du record de victoires féminines le 24 janvier en gagnant le slalom géant de Kronplatz, dépassant les 82 succès de sa compatriote Lindsey Vonn. Samedi, Shiffrin a devancé de 92/100e la Suissesse Wendy Holdener et de 95/100e la Suédoise Anna Swenn Larsson. (Belga)