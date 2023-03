Crise énergétique - La police priée de s'en tenir à une vitesse maximum de 100km/h sur les autoroutes

Les mesures font partie d'un plan hivernal qui remonte au mois de décembre passé et ont été confirmées par le commissaire général Marc De Mesmaeker. La note avait dans un premier temps été gardée au frigo, mais sera en fin de compte bien d'application. Le document de cinq pages contient 24 points d'attention, qui doivent ensemble permettre de faire baisser la facture énergétique de 15%. En plus d'une limite de vitesse, il est aussi question d'interdire le chargement des appareils électriques personnels sur le lieu de travail, d'abaisser les thermostats à 19 degrés durant les heures d'ouverture et à 14 degrés en dehors. Ces mesures passent mal auprès des syndicats. Pour la CSC-ACV Joery Dehaes, pointe qu'il avait été suggéré il y a des années déjà de mieux isoler les bâtiments et d'installer des panneaux solaires. "Cela coûte trop cher bien sur, mais le résultat est que le personnel doit rester dans le froid et rentrer à la maison avec une batterie à plat dans ses vélos électriques". La police fédérale n'a pas souhaité commenter. (Belga)