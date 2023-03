Enlèvement et meurtre d'Américains au Mexique: 5 personnes arrêtées

Il s'agit des cinq hommes que des membres présumés du Cartel du Golfe (CDG) auraient abandonnés jeudi dans une rue de Matamoros, les accusant d'avoir commis l'enlèvement sans l'autorisation de leurs chefs au sein de cette organisation criminelle, a précisé à l'AFP une source du parquet. Jeudi, des médias locaux avaient rapporté, sans confirmation officielle, que le Cartel du Golfe aurait diffusé une lettre d'excuses pour l'enlèvement et les deux meurtres et remis les auteurs présumés aux autorités. Jusqu'à présent, le parquet mexicain n'avait fait état que de l'arrestation d'un seul suspect, qui montait la garde près des personnes séquestrées. Sur les quatre Américains enlevés, deux sont morts et deux ont été retrouvés plus tard, l'un blessé par balle et l'autre indemne, dans la périphérie de Matamoros. Une passante mexicaine a également été tuée dans l'échange de coups de feu. Les corps des deux Américains morts ont été rapatriés jeudi aux Etats-Unis, ont indiqué les autorités. L'ambassadeur des États-Unis au Mexique, Ken Salazar, a affirmé, lors d'une conférence de presse, que Washington restera actif "tant que les coupables ne seront pas traduits en justice", précisant que les Américains "travaillent avec le soutien du gouvernement mexicain". Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a indiqué que la question de savoir si le bureau du procureur général du pays sera en charge de l'affaire n'est pas tranchée. Il a également fait référence aux informations selon lesquelles ces Américains avaient des antécédents judiciaires dans son pays. (Belga)