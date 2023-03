France: une trentaine d'interpellations à Paris lors de la manif contre les retraites

À 18h30, 32 personnes avaient été interpellées, notamment pour port d'arme prohibé et participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations, selon la préfecture de police. La manifestation parisienne s'est élancée à 14h00 de la place de la République vers la place de la Nation. De premières tensions ont eu lieu vers 15h00 sur le boulevard Beaumarchais, avec des vitrines prises pour cible et des jets de projectiles contre les forces de l'ordre, a constaté une journaliste de l'AFP. Le cortège a été provisoirement stoppé place de la Bastille, où les forces de l'ordre ont tenté de "disloquer le bloc" constitué de manifestants radicaux, a indiqué la préfecture de police. "Plusieurs centaines de personnes" étaient présentes dans ce bloc, selon la même source. Le cortège a ensuite pu reprendre sa progression. Mais de nouveaux incidents ont eu lieu avenue Daumesnil, avec à nouveau des jets de pavés sur les forces de l'ordre et quelques poubelles incendiées dans une tentative d'ériger une barricade, selon la journaliste de l'AFP. La CGT a également été victime "de jets de projectiles par des éléments radicaux", selon la préfecture de police. Au total, 48.000 personnes ont manifesté à Paris, selon le ministère de l'Intérieur, la CGT annonçant 300.000 manifestants. Le cabinet Occurrence, qui effectue un décompte pour un collectif de médias dont l'AFP, a dénombré 33.000 participants. (Belga)