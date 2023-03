Jupiler Pro League - Eupen et Ostende se quittent dos à dos au terme d'un festival de buts

Après moins d'un quart d'heure de jeu, Lothar D'hondt accordait un penalty à Ostende. Ce dernier était transformé par Thierry Ambrose qui donnait ainsi l'avantage aux Côtiers (12e, 0-1). Cependant, Ostende se retrouvait rapidement en infériorité numérique. Averti une première fois par l'arbitre de la rencontre, Anton Tanghe a vu rouge et a été renvoyé un vestiaire juste avant la fin de la première mi-temps. Dans les derniers instants de la première période, Gassama récupérait le ballon dans le rectangle et envoyait une frappe dans la lucarne qui remettait les deux équipes à égalité (45e+3, 1-1). Réduit à dix, Ostende n'a pas baissé les bras et profitait d'une grosse erreur de la défense eupenoise pour prendre l'avantage grâce à Ndicka Matam (56e, 1-2). Mais Eupen réagissait en moins de trois minutes sur une tête de Prevljak (59e, 2-2). La rencontre s'emballait complètement en quelques secondes puisque sur l'action suivante, Hornby bondissait sur le corner afin de marquer le troisième but ostendais (61e, 2-3). Dans le dernier quart d'heure de jeu, Boris Lambert redonnait espoir aux Pandas en marquant le 3-3 (77e). En moins de dix minutes, les visités profitaient de cet élan pour prendre enfin les commandes grâce à Regan Charles-Cook (84e, 4-3). Si Eupen pensait avoir fait le plus dur, les Kustboys, jusqu'au boutistes, ont pu compter sur un but dans les derniers instants du match de Matej Rodin pour arracher un partage inespéré (90e+7). (Belga)