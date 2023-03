L'ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, agressé en rue

Un groupe d'une vingtaine de personnes ont repéré le politicien dans un restaurant et l'ont dans un premier temps insulté, ont rapporté plusieurs médias grecs. À sa sortie de l'établissement, les hommes l'ont attaqué, plaqué au sol et roué de coups au visage, lui fracturant le nez. M. Varoufakis a exprimé sur Twitter sa gratitude pour les marques de solidarité qu'il a reçues après l'agression. Il a également démenti les informations selon lesquelles les agresseurs appartenaient à des groupes d'extrême gauche. "Ils n'étaient ni anarchistes, ni gauchistes, ni communistes, ni membres d'un quelconque mouvement", a-t-il écrit. "Il s'agissait (et ils avaient l'air) d'hommes de main, qui ont maladroitement invoqué le mensonge selon lequel je me suis vendu à la troïka. Nous ne les laisserons pas nous diviser. En avant !" Son parti, le MeRA25, a qualifié l'attaque de "fasciste". Professeur d'économie peu connu au niveau international à l'époque, M. Varoufakis a été propulsé sous les feux de la rampe lors de la crise financière grecque (janvier 2015-juillet 2015), alors qu'il était ministre des Finances. Il est actuellement membre du parlement. (Belga)