Les Belges à l'étranger - Manchester City, avec De Bruyne, arrache une victoire à Crystal Palace

En Allemagne, le 100e derby de la Ruhr en championnat entre le Borussia Dortmund et Schalke 04 s'est terminé sur un partage (2-2) samedi dans un de la 24e journée de Bundesliga. Thomas Meunier n'a pas quitté le banc du Borussia de toute la rencontre. Ce partage, le 2e de la saison, contraint Dortmund à concéder deux points de retard sur le leader le Bayern (52 points). Il fait davantage les affaires de Schalke, en pleine bataille pour le maintien. Le club de Gelsenkirchen a aligné un 7e match sans défaite et est désormais 17e (20 points), à un point du Hertha Berlin, 15e et premier sauvé actuel. (Belga)