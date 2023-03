Paris-Nice - Arnaud De Lie ne prendra pas le départ de la 7e étape

La décision a été prise "après consultation entre le coureur de 20 ans et le staff de la performance de l'équipe", a souligné Lotto Dstny. Le 'Taureau de Lescheret' va à présent "se concentrer sur le reste du printemps", à commencer par Milan-Sanremo, samedi prochain, la course suivante à son programme. Avec déjà trois victoires au compteur et une deuxième place au Nieuwsblad, De Lie n'a pas loupé le début de sa deuxième saison professionnelle. A Paris-Nice, il a fini cinquième de la première étape, remportée par le champion de Belgique Tim Merlier. Paris-Nice se conclura par deux étapes difficiles, samedi vers le Col de la Couillole et dimanche vers Nice avec cinq ascensions au menu. (Belga)