Paris-Nice - Chute et abandon de Thomas De Gendt

Le coureur belge de 36 ans a chuté à 22 km de l'arrivée, avec le Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X Pro Team Cycling) et le Danois Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo). De Gendt est reparti mais a mis pied à terre quelques minutes plus tard. Il était 106e du général à 24:24 du maillot jaune. Arnaud De Lie n'avait quant à lui pas pris le départ de cette étape, tandis que le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo), porteur du maillot vert de leader du classement par points, a abandonné après une heure de course. (Belga)