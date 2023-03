Paul Magnette réélu à la présidence du PS avec 93,5% des votes

Le taux de participation de ces élections internes est de 33,8%, "le meilleur taux depuis de nombreuses années", a précisé le PS dans un communiqué. En octobre 2019, M. Magnette avait été élu une première fois à la présidence du Parti socialiste avec 95,4% des voix. Il avait alors succédé à Elio Di Rupo. "L'ambition du PS est d'arriver aux élections de 2024 avec un projet fort, vigoureusement progressiste et capable de répondre aux attentes de la population. Le progrès social, la défense des acquis et la transition climatique seront au cœur de nos programmes", a souligné le parti. "Partout où nous sommes représentés, nous continuerons à nous battre pour faire reculer les injustices et les inégalités", a ajouté le PS dans son communiqué. Ses deux prochains congrès seront consacrés à l'égalité entre les femmes et les hommes, en avril prochain, et à la jeunesse, en octobre. (Belga)