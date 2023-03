Trois organisateurs d'une veillée pour Tiananmen condamnés à quatre mois et demi de prison

La veillée annuelle, en hommage aux victimes de la répression sanglante de manifestants pro-démocratie du 4 juin 1989 sur la place Tiananmen à Pékin, a été proscrite en 2020 quand les autorités chinoises se préparaient à imposer la loi sur la sécurité nationale pour juguler l'opposition à Hong Kong. Trois dirigeants de l'Alliance de Hong Kong - qui a organisé la veillée pendant trois décennies - ont été reconnus coupables la semaine dernière de ne pas avoir remis de nombreux documents, notamment des procès-verbaux de réunions et des historiques de transactions financières. Les autorités avaient exigé la remise de ces documents au motif que le groupe était soupçonné d'être un "agent de l'étranger". Le magistrat Peter Law a déclaré que la sécurité nationale était d'une importance capitale et que la peine devait être "suffisamment dissuasive". Chow Hang-tung, qui a été emprisonnée avec deux autres membres importants de l'Alliance, Tang Ngok-kwan et Tsui Hon-kwong, a promis de "combattre le mensonge par la vérité" dans un discours plein de défi prononcé dans la salle d'audience. "Condamnez-nous pour notre insubordination s'il le faut, mais lorsque l'exercice du pouvoir repose sur des mensonges, l'insubordination est la seule façon d'être humain", a-t-elle clamé. Samedi, MM. Tang et Tsui ont été libérés sous caution dans l'attente de leur procès en appel, tandis que Mme Chow reste en détention dans l'attente de son procès dans une affaire distincte liée à la sécurité nationale. Deux autres membres de l'Alliance de Hong Kong avaient déjà plaidé coupable et ont été condamnés à trois mois de prison en 2021 et 2022. (Belga)