Un abécédaire sur Tintin pour patienter avant un film sur les Bijoux de la Castafiore

(Belga) Le réalisateur français Patrice Leconte n'a jamais caché son attachement aux aventures de Tintin et son désir d'adapter les Bijoux de la Castafiore au cinéma. En attendant de concrétiser ce projet, il s'est replongé l'an dernier dans les 23 aventures du jeune reporter et publie ce mercredi, chez Tintinimaginatio et Casterman, un abécédaire consacré à Tintin.